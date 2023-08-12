Konyaspor İstanbulspor'u ağırlıyor

Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.15’te başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor.

Konyaspor ile İstanbulspor, tarihinde 14. kez karşı karşıya geldi. Taraflar 6'şar kez kazanırken 2 kez ise karşılaşmalar berabere sonuçlandı. Bugün oynanacak 15. karşılaşmada üstünlük taraflar birbirine karşı istatistiksel olarak da üstünlük kurmaya çalışacak.

Aleksandar Stanojevic ile Fatih Tekke 2. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin 22. haftasında Konya’da oynanan maçı, Tekke’nin öğrencileri 1-0’lık skorla kazanmıştı.

İlk 11'ler

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Muric, Yunus, Moreno, Cikalleshi.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim.

Stat: Konya Büyükşehir Stadı

Teknik Direktörler: Aleksandar Stanojevic (Konyaspor), Fatih Tekke (İstanbulspor)

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Çimen, Hakan Yemişken