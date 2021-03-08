MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.

İttifak Holding Konyaspor da yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. 32 puana sahip Konayspor 12. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

GOL - 29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]