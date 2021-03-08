Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Konyaspor Fenerbahçe'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.
İttifak Holding Konyaspor da yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. 32 puana sahip Konayspor 12. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig
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