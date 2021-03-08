MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.

İttifak Holding Konyaspor da yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. 32 puana sahip Konayspor 12. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

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