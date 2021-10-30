MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden, UEFA Avrupa Ligi'nde de Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor, bu sezon başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Geride kalan 10 haftada sadece deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan İlhan Palut'un öğrencileri, 17 puan topladı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...