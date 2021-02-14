Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Konyaspor Denizlispor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor, son sırasındaki Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
İlk yarının önemli anları
23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
Etiketler: Denizlispor Konyaspor Süper Lig
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