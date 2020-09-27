Konyaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.
İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın
Gol: Dk. 28 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 40 Necip Uysal (Beşiktaş)
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