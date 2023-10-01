Konyaspor Beşiktaş karşısında

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.
Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.
İki takım arasında 45. randevu
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...