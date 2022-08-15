Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Konyaspor Başakşehir'i ağırlıyor
[Fotograf: TRT Haber]
Arabam.com Konyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geliyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.15'te başladı. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Konyspor, kazanarak moral bulmayı amaçlıyor. Yeşil beyazlılar ilk hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.
Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk haftayı averajla lider tamamlamıştı.
Etiketler: Konyaspor Medipol Başakşehir Süper Lig
Sıradaki Haber
Milli halterciler Avrupa şampiyonu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz