Konyaspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor.

Mücadele öncesi Konyaspor'un 28 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunuyor. 39 puan toplayan yeşil beyazlılar haftaya 8. sırada girdi.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor. Haftaya dördüncü sırada giren güney ekibinin 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 51 puanı bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Diouf, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Mert Çetin, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba, Akintola, Onyekuru, Ndiaye.