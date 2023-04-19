Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 19.04.2023 20:15

Konyaspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Konyaspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor.   

Mücadele öncesi Konyaspor'un 28 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunuyor. 39 puan toplayan yeşil beyazlılar haftaya 8. sırada girdi.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor. Haftaya dördüncü sırada giren güney ekibinin 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 51 puanı bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Konyaspor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Diouf, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Mert Çetin, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba, Akintola, Onyekuru, Ndiaye.

ETİKETLER
Adana Demirspor Konyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
ABD'de 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 2 genç tutuklandı
20:43
YSK milletvekili kesin aday listesini yayımladı
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:31
Stoltenberg'den savunma yatırımları önerisi
20:29
Alman rahip 16 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu itiraf etti
19:53
Eskişehir'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada servis şoförü tutuklandı
Hindistan'da ramazan bayramı hareketliliği
Hindistan'da ramazan bayramı hareketliliği
FOTO FOKUS
Muğla’da bayram yoğunluğu: Yollarda araç kuyrukları oluştu
Muğla’da bayram yoğunluğu: Yollarda araç kuyrukları oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ