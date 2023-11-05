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Spor
TRT HABER/İHA 05.11.2023 15:56

Konyaspor 90+7 maça tutundu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor 90+7 maça tutundu
[Fotograf: İHA]

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'te başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 90+7. dakika attığı golle 1-1 berabere tamamladı.

Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 4. beraberliğini elde ederken puanını 10'a yükseltti. 15. sırada bulunan yeşil-beyazıların ligde ayrıcı 2 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Fatih Karagümrük ise, maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. 11 puanı bulunan İstanbul ekibinin ligde; 1 galibiyeti, 5 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Fotğraf: İHA[Fotğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Konyaspor’da Prip’in sağ kanattan yerden ceza sahası içine ortasında topa kimse dokunamadı, top kaleye paralel şekilde dışarıya çıktı.

16. dakikada Guilherme’nın soldan savunma arkasına yolladığı pasla topla buluşan Moreno topun kontrolünü sağladı. Soldan ceza sahasına giren Moreno’nun şutunda topun ağlarla buluşmasının ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

24. dakikada Fatih Karagümrük’ün atağında Can Keleş sol kanatta topla buluştu. Can Keleş’in ortasında penaltı noktasın üzerinde topla buluşan Güven Yalçın topu kaleye göndermek istedi fakat top Konyaspor defansına çarparak dışarı çıktı.

45+1. dakikada Cikalleshi’nin ceza alanı dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

GOL - 46. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Can Keleş pasını Güven Yalçın'a aktardı. Sol ayağı ile topa dokunan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

54. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Cicaldau'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

73. dakikada sol kanatta ceza alanı dışından Can Keleş’in verdiği pasta Rohden topa gelişine vurdu, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı çeldi.

80. dakikada Moreno’nun sol kanattan yaptığı ortasında altıpasta Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

83. dakikada Konyaspor’un atağında sol kanatta topla buluşan Moreno meşin yuvarlağı altıpas içindeki Cicaldau ile buluşturdu. Cicaldau’nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

90+4. dakikada Muriç’in ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

GOL - 90+7. dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen (Olıveıra dk. 84), Cicaldau, Prıp (dk. 63 Muriç), Guılherme (Yasir Subaşı dk. 27), Calvo, Cikalleshi, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 84), Nzonzi (Oğulcan Ülgün dk. 63), Moreno

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Feghouli (Shukurov dk. 84), Eysserıc (Sturaro dk. 76), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 84), Levent Mercan, Ceccherını, Nazım Sangare (Ryan Mendes dk. 76)

Goller: Güven Yalçın (dk. 46) (Fatih Karagümrük), Cikalleshi (dk. 90+7)

Sarı kartlar: Calvo, Adil Demirbağ (Konyaspor), Güven Yalçın, Fefhoulı, Mendes, Biraschi (Fatih Karagümrük)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, İlker Takpak

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