Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 7 hafta sonunda 13 puanla 7. sırada bulunan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer Kayseri deplasmanından da zaferle ayrılarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

12 puanla 8. sırada yer alan ve Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanan Yukatel Kayserispor ise özellikle iç sahadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon evinde oynadığı üç lig maçını da gol yemeden kazanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu başarısını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...