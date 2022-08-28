Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kayserispor'un rakibi Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün Yuktel Kayserispor ile Bitexen Giresunspor karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek.
Tek galibiyetini ligin 2. haftasında evinde oynadığı İstanbulspor'dan alan Kayserispor, bu sezon sahasında oynayacağı ikinci maçtan da 3 puanla ayrılmayı planlıyor.
Kayserispor, ligde, 3 puanla 13. sırada kendine yer buldu.
6 puanla 6. sırada olan Bitexen Giresunspor ise çıkışını Kayseri deplasmanında da sürdürmek istiyor.
Hakan Keleş'in öğrencileri son iki maçında Galatasaray'ı deplasmanda, Kasımpaşa'yı da evinde yenmeyi başardı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Giresunspor Süper Lig
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