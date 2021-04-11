Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kayserispor'un rakibi Antalyaspor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kaysersispor, Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan sarı kırmızılılar son 2 maçından beraberlik çıkardı.
Hes Kablo Kaysersipor'da tek hedef galibiyet. Bu karşılaşma öncesi 33 puanı bulunan Kayseri ekibi küme düşme hattında yer alıyor.
Son hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a 4-2 mağlup olan Ersun Yanal'ın öğrencileri son 2 maçını kaybetti. Akdeniz ekibi zorlu Kayseri deplasmanında çıkış arayacak. Fraport Tav Antalyaspor'un puanı 39.
Heyecan dolu maç TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Antalyaspor Süper Lig
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