Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kayserispor'un konuğu MKE Ankaragücü
Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Kadir Has Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, hanesine 24 puan yazdırdı.
MKE Ankaragücü ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisinin 18 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor MKE Ankaragücü Süper Lig
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