Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'un konuğu Konyaspor
Süper Lig'in 14. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde 8 maçtır galibiyete hasret olan Kayserispor'un 10 puan var. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Konyaspor ise 15 puanı bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek,
Hes Kablo Kayserispor: İsmail, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Jevtovic, Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Erdon Daci
Etiketler: Kayserispor Süper Lig Konyaspor
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