Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret olan Kayserispor'un 10 puan var. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Konyaspor ise 15 puanı bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek,

Hes Kablo Kayserispor: İsmail, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Jevtovic, Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Erdon Daci