Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kayserispor'un konuğu Denizlispor
Süper Lig'de düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 38. hafta mücadelesinde bugün karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligde son 5 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı ligde deplasmanda çıktığı son 10 müsabakada da 3 puan alamadı.
Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında bu sezon çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'a rakip olacak. Kayseri temsilcisi, son 5 hafta öncesinde 35 puanla 19. durumda bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Denizlispor Süper Lig
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