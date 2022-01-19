Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kayserispor'un konuğu Başakşehir
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor, rakibini eli boş göndererek çıkışını sürdürmek istiyor. Kayserispor 28 puanla 12. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Medipol Başakşehir Süper Lig
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