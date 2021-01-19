Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayserispor'un konuğu Başakşehir
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Medipol Başakşehir, topladığı 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada düşme hattında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1' den canlı takip edebilirsiniz.
Etiketler: Medipol Başakşehir Kayserispor Süper Lig
Son Haberler
- 16:19
- 16:11
- 15:52
- 16:01
- 16:08
Sıradaki Haber
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz