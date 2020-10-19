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Kayserispor'da koronavirüs vakası
Hes Kablo Kayserispor, 1 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Daha önce 2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Kayserispor, 1 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 19, 2020
Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jBXmCB0ziV
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