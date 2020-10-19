Daha önce 2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Kayserispor, 1 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.



Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jBXmCB0ziV