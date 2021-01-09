Kadir Has Şehir Stadı'nda 16.00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Hes Kablo Kayserispor, 9 kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

Oynadığı 16 mücadelede 5 kez zafer sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, 6 kez rakipleriyle puanları paylaştı ve 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 21 puan toplayan ekip, haftaya 10. basamakta girdi.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

GOL - 10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.