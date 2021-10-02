Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Yukatel Kayserispor ligde 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puan topladı.

İç sahada yenilmeyen sarı kırmızılılar güçlü rakibi karşısında kazanarak üst sıralarda kendine yer edinmek istiyor.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay.

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Lionel Carole, Onur Bulut, Manuel Fernandes, Olivier Kemen, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Miguel Cardoso, Mame Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Gervinho.