Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Zorlu karşılaşmada, HES Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini sona erdirmeye çalışacak. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı üç maçtan beraberlikle ayrılan sarı- kırmızılılar, toplam altı maçtır kazanamıyor.

Trabzonspor da, bu maçı kazanarak hem 3 maçlık puan serisini sürdürmek, hem de üst sıralara doğru yükselişine devam etmek istiyor.

9 puanı bulunan Kayserispor 17. sırada yer alırken, 13 puana sahip Trabzonspor ise, 13. sırada.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban.