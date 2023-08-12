Kayserispor son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak.

Taraflar tarihlerinde 51 kez karşı karşıya gelmiş, 29 kez Galatasaray sahadan galip ayrılırken Kayserispor 6 kez galip gelebilmişti. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezonki 4. resmi maç

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.