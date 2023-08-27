Kayserispor Samsunspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek'in yönetiyor.

Ev sahibi Mondihome Kayserispor, ilk 2 haftadaki müsabakalarda berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray ile 0-0, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Transfer yasağı olan sarı kırmızılı ekip, yeni sezona takviye yapamadan başladı.

Yılport Samsunspor ise ilk 2 haftada 1 puan hanesine yazdırabildi.

Kırmızı beyazlılar, ilk hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci hafta Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-0 mağlup oldu.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam.

Samsunspor: Okan , Marc Bola, Van Drongelen, Alim, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan, Fofana, Emre Kılınç, Marius.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay.