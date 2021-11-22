Kayserispor Göztepe'yi ağırlayacak
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
Son iki haftada 4 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Yukatel Kayserispor, topladığı 15 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.
Göztepe ise, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak rahat nefes almak istiyor.
Son 3 haftada 1 puan toplayabilen konuk ekipte Yalçın Kayan cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. İzmir ekibi, 9 puan ile 19'uncu sırada bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen; Mane, Thiam, İlhan.
Göztepe: İrfan Can, Atakan, Dino, Atınç, Murat, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency, Cherif.
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