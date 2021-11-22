Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Son iki haftada 4 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Yukatel Kayserispor, topladığı 15 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Göztepe ise, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak rahat nefes almak istiyor.

Son 3 haftada 1 puan toplayabilen konuk ekipte Yalçın Kayan cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. İzmir ekibi, 9 puan ile 19'uncu sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen; Mane, Thiam, İlhan.

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Dino, Atınç, Murat, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency, Cherif.