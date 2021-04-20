Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kayserispor Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 36. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.
Lig'de kalma savaşı veren iki ekibin mücadelesi final havasında geçecek. Kazananın avantaj sağlayacağı mücadele, rakibe de zora sokacak.
Hes Kablo Kayserispor 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, son iki maçını kaybeden Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor.
Ligini ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 3-2 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gençlerbirliği Kayserispor Süper Lig
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