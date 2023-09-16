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Spor
TRT SPOR/AA 16.09.2023 16:00

Kayserispor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mondihome Kayserispor Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Kayserispor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan ve yoluna namağlup devam eden Mondihome Kayserispor, milli maç arasında teknik direktör değişimi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir ile anlaşması sonrası takımın başına Recep Uçar'ı getirdi. Kayserispor, rakibini yenerek yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep FK ise bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Sezona başladığı teknik direktör Erdal Güneş yollarını ayıran Güneydoğu temsilcisi, takımın başına eski çalıştırıcısı Marius Sumudica'yı getirdi. Puan cetvelinde son sırada bulunan Gaziantep FK, karşılaşmadan galip ayrılarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Sumudica ile 977 gün sonra yeniden

Gaziantep FK, 2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezon ilk maçına çıkacak.

Güneydoğu temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımın başında bulunan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de yollarını ayrılmıştı. Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Gaziantep ekibi, Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez takımın başına getirmişti.

Sumudica, Kayseri'de oynanacak maçta 977 gün sonra takımın başında sahaya çıkmış olacak.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Ali Karimi, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam.

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Dragus.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci

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