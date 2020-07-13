Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Hes Kablo Kayserispor 31 puanla küme düşme hattının içinde yer alıyor. Gaziantep FK ise 41 puanla ligde 8. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Hes Kablo Kayserispor: Lung - Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Papy, Toşca, Kenan, Kayode, Morais, Oğuz, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kana Biyik

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Hırvat teknik adamın gelişiyle oyun anlamında yeni bir görünüme bürünen sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresinde evinde çıktığı 7 maçta 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

31 puanı bulunan Kayserispor, Gaziantep FK'yı yenerek küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Güneydoğu Anadolu ekibi, rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti.

Kayserispor'da kart cezalısı olan Campanharo mücadelede forma giymeyecek. Konuk Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise sakat olan Diarra takımını yalnız bırakacak. Hafif ağrıları bulunan Kayode'nin de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.