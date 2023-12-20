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Spor
TRT HABER/AA 20.12.2023 16:47

Kayserispor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor.

Kayserispor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Kayserispor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

İrfan ve Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Tadic 

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak

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