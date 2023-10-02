Kayserispor Başakşehir'i ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Lige iyi bir başlangıç yapan Mondihome Kayserispor, üst sıralardan kopmak istemiyor.

Bu sezon evinde oynadığı 3 müsabakayı da kaybetmeyen sarı kırmızılılar, taraftarı önünde 2 kez kazanırken 1 maçta eşitliği bozamadı.

6 haftada 3 beraberlik 2 galibiyet alan sarı kırmızılılar, tek mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş mücadelesinde yaşadı.

Küme düşme hattında yer alan RAMS Başakşehir ise sezona kötü başladı. 6 lig maçının 5'ini kaybeden turuncu lacivertliler, sadece 3 puan toplayabildi.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy