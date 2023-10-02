Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/TRT SPOR 02.10.2023 18:00

Kayserispor Başakşehir'i ağırlıyor

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Kayserispor Başakşehir'i ağırlıyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Kayserispor Başakşehir'i ağırlıyor

Lige iyi bir başlangıç yapan Mondihome Kayserispor, üst sıralardan kopmak istemiyor.

Bu sezon evinde oynadığı 3 müsabakayı da kaybetmeyen sarı kırmızılılar, taraftarı önünde 2 kez kazanırken 1 maçta eşitliği bozamadı.

6 haftada 3 beraberlik 2 galibiyet alan sarı kırmızılılar, tek mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş mücadelesinde yaşadı.

Küme düşme hattında yer alan RAMS Başakşehir ise sezona kötü başladı. 6 lig maçının 5'ini kaybeden turuncu lacivertliler, sadece 3 puan toplayabildi.

 

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:56
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: Derin endişe duyuyoruz
18:23
Bakan Göktaş, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
18:20
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:18
Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında
18:14
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız
17:51
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ