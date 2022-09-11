Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor.

Ligde ilk 5 maçta inişli çıkışlı bir grafik izleyen Kayserispor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Evindeki son üç Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Kayseri ekibi, Antalyaspor maçına da iddialı hazırlandı.

Son iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor ise Yukatel Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...