Kayserispor Alanyaspor'u konuk ediyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.

49 puanı bulunan Kayserispor, 7. sırada yer alıyor. Son 5 haftada Gaziantep Futbol Kulübü'nü hükmen yenen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu süreçte 2'şer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

Sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi almayan Yukatel Kayserispor, bu maçlarda 10 puanı hanesine yazdırdı.

Corendon Alanyaspor ise Ömer Erdoğan yönetiminde ikinci galibiyetini elde etmeyi planlıyor.

46 yaşındaki teknik adamla çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen turuncu yeşilliler, sonrasında ise Adana Demirspor ve Arabam nokta kom Konyaspor'a mağlup oldu.

Güney ekibi deplasmanda çıktığı son 15 lig maçında sadece Gaziantep Futbol Kulübünü hükmen yendi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Runarsson'nun uzun pasında topla buluşan Erencan Yardımcı, Hosseini'nin markajında kurtularak ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 16. dakikada Alanyaspor'un ikinci golü geldi. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Leroy Fer, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Erencan Yardımcı'ya gönderdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin kapadığı köşeden filelere gitti. 0-2

32. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanttan Mane'nin ceza sahasında gönderdiği pasta penaltı noktasında topu kontrol eden Thiam'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

42. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hosseini topu bir süre sürdükten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen Efecan Karaca, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum.

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Mane, Cardoso, Ramazan Civelek, Emrah Başsan, Thiam.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Feddal, Candeias, Fer, Doumbia, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı.

Goller: Dk.8 ve Dk. 16 Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 43 Candeias (Corendon Alanyaspor)