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Spor
AA 04.06.2023 15:00

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı

Kırklareli'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
[Fotograf: AA]

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince belde stadında gerçekleştirilen organizasyonda, 213 pehlivan 13 boyda mücadele edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başpehlivanlık boyunda İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Koyuncu ile 26 başpehlivan güreşecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşlerin başlamasından önce yaptığı konuşmada, bir asra yakındır düzenlenen güreşlere katılan sporculara teşekkür etti.

Çölgeçen, Büyükmandıra beldesinin pehlivanlar diyarı olduğunu, kültürel miras ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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