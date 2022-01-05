TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakada hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

Son olarak 2006 yılında bu kupaya uzanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli yönetiminde 16 yıllık Süper Kupa özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

Tarihinde ilk kez Süper Kupa mücadelesi verecek olan Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise ilk Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Vida, Rosier, Pjanic, Atiba, Josef, Kenan, Larin, Batshuayi.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Bahadır, Veysel, Güray, Poli, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu.