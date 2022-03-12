Kasımpaşa'nın rakibi Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.
Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Düşme hattından sadece 5 puan uzaklıkta bulunan Kasımpaşa, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Ligde 32 puanı bulunan Kasımpaşa, 4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında son vermişti.
Çaykur Rizespor ise kötü gidişe İstanbul'da dur demeyi amaçlıyor. 6 maçtır kazanamayan Rizespor, 23 puan topladı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
20. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
GOL - 27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.
34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.
37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
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