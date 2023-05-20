Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 20.05.2023 16:00

Kasımpaşa'nın rakibi İstanbulspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa'nın rakibi İstanbulspor
[Fotograf: AA]

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti. 37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.

Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa'nın rakibi İstanbulspor

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek.

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Hajradinovic, Malsa, Fall, Eysseric, Mortadha, Koita.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan Gültekin, Eze.

ETİKETLER
İstanbulspor Kasımpaşa Süper Lig
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nden hakem Mete Kalkavan açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı
16:40
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergiledikleri nobranlık tarihe utanç vesikası olarak geçecektir
16:22
Akşener: Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için elimizden geleni yapacağız
16:34
Yurt dışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti
16:19
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
Endonezya'da Dünya Arı Günü
Endonezya'da Dünya Arı Günü
FOTO FOKUS
Zırhlı araçlara yönelik geliştirilen mini uydu sistemi 'Vuran'a entegre edildi
Zırhlı araçlara yönelik geliştirilen mini uydu sistemi 'Vuran'a entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ