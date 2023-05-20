Kasımpaşa'nın rakibi İstanbulspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti. 37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.

Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.

Zorlu mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek.

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Hajradinovic, Malsa, Fall, Eysseric, Mortadha, Koita.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan Gültekin, Eze.