Kasımpaşa'nın rakibi Giresunspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert beyazlılar, 3 puanla tanışmayı hedefliyor.
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
44 yıl sonra Süper Lig'e dönen GZT Giresunspor da galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.
Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Hüsamettin Tut, bu mücadelede forma giyemiyor.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık.
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen.
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate.