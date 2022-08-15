Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kasımpaşa'nın rakibi Fenerbahçe
[Fotograf: TRT Haber]
Kasımpaşa, Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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Geçen sezon Sami Uğurlu yönetiminde yükselişe geçen Kasımpaşa, sezona istediği gibi başlayamadı. Lacivert beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.
Sezona HangiKredi Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.
Etiketler: Kasımpaşa Fenerbahçe Süper Lig
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