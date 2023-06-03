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Spor
TRT HABER / AA 03.06.2023 18:49

Kasımpaşa'nın rakibi Beşiktaş

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Kasımpaşa'nın rakibi Beşiktaş

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş ise, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa'nın rakibi Beşiktaş

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