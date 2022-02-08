Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kasımpaşa'nın kupadaki rakibi Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.30'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor.
Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.
Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.
Etiketler: Gaziantep FK Kasımpaşa Türkiye Kupası
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