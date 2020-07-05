Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.
Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.
Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak.
Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Ziya Erdal, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Ligde son 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan ve 30. haftaya 35 puanla 11. sırada giren lacivert-beyazlı ekip, yarın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.
İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.