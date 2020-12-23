Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Gaziantep Futbol Kulübü, 21 puanla 5. sırada yer alıyor.
Etiketler: Kasımpaşa Süper Lig Gaziantep FK
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