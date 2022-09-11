Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 6 puanla 12. sırada girdi.
Geride kalan süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 10 puanla 7. basamakta yer aldı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1 'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa Galatasaray Süper Lig
Sıradaki Haber
Gaziantep FK Ümraniyespor'u ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz