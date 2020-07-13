Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor'u son dakikalarda attığı gollerle 3-2 yendi ve moral depoladı.

32 puanla tehlike hattının 1 basmak üstünde bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek, ligde kalma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse- Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlanan Koita'nın durumu ise belirsiz...

Konuk Çaykur Rizespor'da ise sakatlıkları süren Abarhoun ve Umar mücadelede forma giyemeyecek. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan'ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.