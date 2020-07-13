Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 32. haftasının kritik mücadelesinde Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.
Çaykur Rizespor ise geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor'u son dakikalarda attığı gollerle 3-2 yendi ve moral depoladı.
32 puanla tehlike hattının 1 basmak üstünde bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek, ligde kalma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan Köse- Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda
Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlanan Koita'nın durumu ise belirsiz...
Konuk Çaykur Rizespor'da ise sakatlıkları süren Abarhoun ve Umar mücadelede forma giyemeyecek. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan'ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.
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