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Spor
AA 12.08.2023 19:07

Kasımpaşa MKE Ankaragücü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ağırlıyor.

Kasımpaşa MKE Ankaragücü ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Tolunay Kafkas yönetiminde geride kalan sezonu 11. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamak istiyor.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde seyircisi önünde 3 puan alarak lige başlamayı hedefliyor.

Kasımpaşa MKE Ankaragücü ağırlıyor

Bu arada iki takım arasında geçen sezon oynanan iki lig maçı 1-1 ve 0-0 beraberlikle sona ermişti.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall

MKE Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros Radakovic, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Ali Sowe.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey,

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