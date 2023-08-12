Kasımpaşa MKE Ankaragücü ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Tolunay Kafkas yönetiminde geride kalan sezonu 11. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamak istiyor.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde seyircisi önünde 3 puan alarak lige başlamayı hedefliyor.

Bu arada iki takım arasında geçen sezon oynanan iki lig maçı 1-1 ve 0-0 beraberlikle sona ermişti.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall

MKE Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros Radakovic, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Ali Sowe.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey,