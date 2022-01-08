Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kasımpaşa Hatayspor'u konuk ediyor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. ve ikinci yarının ilk haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor.
Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.
Hatayspor ise ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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