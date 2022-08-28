Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.

Eski teknik direktörleri Şenol Can'ı yeniden göreve getiren Kasımpaşa, 3. haftada ise Şenol Can yönetiminde deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde 3 maç sonunda kalesinde 11 gol gören ve henüz gol sevinci yaşayamayan Kasımpaşa, son basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Atakaş Hatayspor da oynadığı iki maçtan puansız ayrıldı. İlk haftayı maç yapmadan geçen Güney ekibi ikinci haftada Trabzonspor'a, geçen hafta da Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup oldu.

Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Kasımpaşa karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...