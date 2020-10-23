Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalıyor.

5 haftada 7 puan toplayan Kasımpaşa, evinde oynadığı son 4 lig maçını da kazandı.

Konuk Göztepe ise Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Sezona 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan İzmir ekibinin 6 puanı var.

Kasımpaşa Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

13. dakikada Haris Hajradinovic'in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

35. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tarkan Seberst, Loret Sadiku, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic, Haris Hajradinovic, Fode Koita.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme, Marcio Mossoro (Dk. 58 Zlatko Tripic), Brown Ideye.