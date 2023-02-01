Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hakan Keleş’in çalıştırdığı Giresunspor ise 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle hanesine 21 puan yazdırdı. 14. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşılaştığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Giresunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatalı paslaşmasında topu kapan ve ceza sahasına giren Savicevic'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes, penaltı noktası önündeki Fall'a topu gönderdi. Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

20. dakika Giresunspor 2. golüne yaklaştı. Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Campuzano topa kafayı vurdu, kaleci Erdem'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

PENALTI - 28. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza sahasında kaleci Onurcan Piri ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 30. dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric topu filelerle buluşturdu. 2-1

36. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Fall, Münir'e pasını attı. Münir'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

İKİNCİ KEZ PENALTI - 45+2. dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Giresunspor ceza sahasında Eysseric'in şutunda topu engellemeye çalışan Hayrullah'ın müdahalesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Hüseyin Göçek pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi.

GOL - 45+4. dakikada penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Ali Tuna.

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Ouannes, Tarkan Serbest, Yasin Özcan, Donk, Hajradinovic, Eysseric, Tirpan, Aytaç Kara, Fall, Chouiar.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Mejia, Görkem Sağlam, Savicevic, Campuzano, Bajic, Serginho.

Goller: Dk. 10 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Fall, Dk. 30 Eysseric (Penaltıdan), Dk. 45+4 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Aytaç Kara, Dk. 16 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Hayrullah Bilazer (Bitexen Giresunspor)