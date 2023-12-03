Kasımpaşa Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

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Geride kalan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 18 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15 puan topladı.

[Fotoğraf: AA]

KAŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Fall’un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Aytaç Kara’nın önüne pasını attı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç Kara, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Florin Nita’nın bacakları arasından ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 16. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara’nın pasında Hajradinovic ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Omeruo’nun indirdiği topta penaltı noktası üzerinde Ben Ouanes’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

GOL - 31. dakikada Fall’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic’in yaptığı ortada penaltı noktası sağ tarafında Ben Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

36. dakikada ceza yayının gerisinden Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında Djilobodji’nin kafa vuruşunda kaleci Gianniotis’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sol taraftan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Furkan Soyalp, kaleci Gianniotis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Burak Şeker, direkt penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus.

Goller: Aytaç Kara (dk. 3), Ben Ouanes (dk. 16 ve 31) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Saddiki, Hajradinovic, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Jevtovic, Gradel, Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



